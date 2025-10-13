Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Movistar+», ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε «ανοικτά» για την καριέρα του, την ωριμότητά του και τα μαθήματα που πήρε από τις εμπειρίες του.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, αναγνώρισε ότι έκανε λάθη, αλλά επιβεβαίωσε ότι αυτά βοήθησαν στην διαμόρφωση του παίκτη και του ανθρώπου που έχει γίνει.

«Αυτό που νομίζω, είναι ότι έχω περάσει πολλά. Είμαι ένας πολύ διάσημος παίκτης, που έχει βιώσει πολλά στην καριέρα του. Και όλες οι εμπειρίες, όπως τα λάθη που κάνεις, σε βοηθούν στην καριέρα σου. Έχω κάνει πολλά λάθη στην καριέρα μου και είμαι υπερήφανος που τα έκανα, επειδή δεν είναι πολύ σοβαρά.

Με βοήθησαν στην πορεία για να γίνω το άτομο που είμαι σήμερα», τόνισε ο κορυφαίος επιθετικός και πρόσθεσε: «Κάποιος που μπορεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στο γήπεδο, αλλά και στην μετέπειτα ζωή του. Με χαρούμενες και λυπημένες στιγμές, με πράγματα που ξέρεις πώς να κάνεις και άλλα που δεν ξέρεις. Το «κλειδί» είναι να ακούς. Και να μην κάνεις πάντα το ίδιο πράγμα».