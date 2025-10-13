Ρέιντζερς: Απάντησε αρνητικά ο Τζέραρντ, στρέφεται στον Ρολ

Ο Στίβεν Τζέραρντ αποφάσισε να μην επιστρέψει στη Γλασκώβη, απαντώντας αρνητικά στην πρόταση των Ρέιντζερς.

Ο Ράσελ Μάρτιν απολύθηκε από τη διοίκηση της ομάδας της Γλασκώβης, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν, καθώς μετρά μόλις μία νίκη σε επτά αγώνες πρωταθλήματος. Οι «Τζερς» έμειναν στο 1-1 με τη Φόλκερκ και έπεσαν στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά τον αγώνα, οι οπαδοί των Ρέιντζερς προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση του λεωφορείου των παικτών πριν τους διαλύσει η αστυνομία. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον Μάρτιν, συνοδευόμενο από προσωπικό ασφαλείας του σταδίου, να κατευθύνεται προς την έξοδο μακριά από τους εξαγριωμένους οπαδούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Record» η διοίκηση ήταν σ' επαφές με τον Στίβεν Τζέραρντ για να επιστρέψει στο «Αϊμπροξ», αλλά ο Αγγλος κόουτς, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του χρόνου από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες, επέστρεψε στη Βρετανία και από τότε ψάχνει για νέα δουλειά, απάντησε αρνητικά.

Έτσι η διοίκηση των «Τζερς» στράφηκε στη λύση του 36χρονου Γερμανού τεχνικού, Μάρτιν Ρολ, ο οποίος απολύθηκε το καλοκαίρι από τον πάγκο της Σέφιλντ Γουένστεϊ.

