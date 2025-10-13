Ο τρόπος των 5/6 προκρίσεων, η δεξιότητα των 0/6 προκρίσεων

Ο Αλέξης Σπυρόπουλος γράφει για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από το Μουντιάλ 2026.

Κάνεις τη στραβοτιμονιά σε παιγνίδι, δεν την καλύπτεις στο αμέσως επόμενο παιγνίδι, στο μεθεπόμενο σβήνει και η ύστατη μαθηματική πιθανότητα. Ενα, δύο, τρία, μπαμ. Ξαφνικός θάνατος! Οπως ο κάθε ξαφνικός θάνατος, ζόρικα διαχειρίσιμος. Την ώρα που το μοιραίο μόλις έχει επέλθει, κανείς προπονητής, κανείς ποδοσφαιριστής, κανείς "ειδικός" σε κανένα forum, δεν έχει έτοιμες όλες τις απαντήσεις. Τα λόγια εκείνης της στιγμής, περισσότερο είναι οι πάσης φύσεως μιντιακές υποχρεώσεις. Χρειάζεται, η πλήρης εις βάθος ανάλυση. Η ανάλυση θέλει, χρόνο και κρύο κεφάλι.

Ναι, αλλά η Εθνική ήταν εντυπωσιακή, ευχάριστη να τη βλέπεις, επιθετική, κυριαρχική...και δέχθηκε εννέα γκολ σε αυτά τα μετρημένα τρία βήματα ως το μπαμ. Υποκειμενική εκτίμηση είναι, ότι πρόκειται για την πιο ηχηρή αποτυχία μετά τα προκριματικά του EURO 2016 (οι δύο ήττες από τα Φερόε και η τελευταία θέση στον όμιλο). Αντικειμενική πραγματικότητα είναι, ότι πρόκειται για την πιο γρήγορη αποτυχία. Ενα αντίο προτού καν έλθει το μέσον του Οκτωβρίου, σε διοργάνωση που άρχισε τον Σεπτέμβριο. Κατ' ελάχιστον, μετά λόγου προσμέναμε ότι η "ύστατη μαθηματική πιθανότητα" θα ζούσε ως τον Μάρτιο.

Τώρα, το από δω και πέρα στους επόμενους 12-13 μήνες είναι δύο επίσημα (σαν φιλικά) τον Νοέμβριο, δύο φιλικά (αντί για επίσημα) τον Μάρτιο, δύο φιλικά πριν τα μπάνια (αντί για φιλικά πριν από Μουντιάλ) τον Ιούνιο, και τα έξι ματς του Nations League του χρόνου το φθινόπωρο. Το όλον, δώδεκα "εκπαιδευτικοί" αγώνες, άλλοι ήσσονος και άλλοι ανύπαρκτου διακυβεύματος. Ο μοναδικός ορίζοντας που καθάρισε ήδη, είναι για τα τηλεοπτικά δίκτυα που θα μπουν ή δεν θα μπουν στον διαγωνισμό των δικαιωμάτων του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Γνωρίζουν ότι θα αγοράσουν Παγκόσμιο Κύπελλο δίχως Ελλάδα. Τα δεδομένα είναι, στο τραπέζι επάνω. Δεν υπάρχουν διλήμματα και ρίσκα. Εάν, εφόσον, αστερίσκοι. Δύο χρόνια πίσω, ενόψει του EURO 2024 για το οποίο τα δικαιώματα έκλειναν πριν τα πλέι-οφ του Μαρτίου, το να αποφασίσουν αυτοί που αποφασίζουν εάν θα βάλουν υπογραφή για οκταψήφια δαπάνη, ήταν κορόνα-γράμματα. Θα είναι η Ελλάδα; Δεν θα είναι; Για όποιον εν τέλει σήκωσε το χέρι και έβαλε την υπογραφή πριν τα πλέι-οφ, μετά ο αποκλεισμός από τη Γεωργία στα πέναλτι ήταν μια αλησμόνητη νύχτα στο κόκκινο.

Στα χρόνια 2004-2014 η Εθνική έπαιξε σε 5/6 διοργανώσεις. Στα χρόνια 2016-2026 η Εθνική θα έχει παίξει σε 0/6 διοργανώσεις. Μία γενεά διεθνών (ο Μάνταλος, ο Πέλκας, ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Μασούρας, ο Σιώπης) ακολουθεί αυτό που βίωσαν οι διεθνείς που είχαν αποσυρθεί πριν το EURO 1980, επίσης οι διεθνείς που μπήκαν στην ομάδα μετά το EURO 1980 και είχαν αποσυρθεί πριν το USA '94, το ίδιο οι διεθνείς που ήλθαν μετά το USA '94 και είχαν αποσυρθεί πριν το EURO 2004. Το 5/6 του 2004-2014, το 0/6 του 2016-2026, κατ' ουσίαν αυτό είναι το υλικό της ανάλυσης. Πώς θα συγκεραστούν, ο τρόπος που είχαν εκείνοι με τις δεξιότητες που έχουν αυτοί σήμερα.

Φυσικά αφού πρώτα αποδεχθούμε και συνομολογήσουμε, αυτή είναι η μόνη αφετηρία, ότι στο ποδόσφαιρο μπαλάρα με 2-9 γκολ σε τρεις διαδοχικούς αγώνες απλώς δεν νοείται. Οι δεξιότητες των ποδοσφαιριστών, είναι αυταπόδεικτες. Καθένας στη διαδρομή του, έχει κιόλας επιτύχει σημαντικά πράγματα ή θα τα επιτύχει. Ολοι μαζί ως γαλάζιο γκρουπ, έχουν επιτύχει ένα μηδενικό. Μόνο πέντε Ελληνες σε ένα αιώνα, έχουν βάλει με την Εθνική πιο πολλά γκολ από τα 18 του Μπακασέτα. Ο Μασούρας έφτασε στα 10 γκολ, που ήταν ο τελικός αριθμός (σε πολλές περισσότερες συμμετοχές) του Καραγκούνη και του Κατσουράνη. Θαυμάσια, συγχαρητήρια, so what!

Από όλες τις διακρίσεις, τους τίτλους, τα βραβεία, τα τρόπαια, επιτυχίες ατομικές ή επιτυχίες των κλαμπ όπου έχουν τα συμβόλαιά τους, τίποτα δεν συγκρίνεται και τίποτα δεν πιάνει ίδιο βάρος στη ζυγαριά με ένα ομαδικό επίτευγμα στην Εθνική. Τα ονόματα Ελλήνων διεθνών που αναφέρθηκαν δύο παραγράφους πριν, ακόμη πήγαιναν σχολείο κατά τα τέλη του 2009. Είναι πιθανό ότι θυμούνται τα πλέι-οφ Ελλάδα-Ουκρανία, για πρόκριση στη Νότια Αφρική. Ο Σεφτσένκο τότε, all-time κορυφαίος Ουκρανός ποδοσφαιριστής, πάνω κι από τον Μπλαχίν, ήδη νικητής Τσάμπιονς Λιγκ και κάτοχος Χρυσής Μπάλας, έκλαιγε απαρηγόρητος για τον αποκλεισμό.

Η νοοτροπία που λέμε και ξαναλέμε, αυτό είναι. Δεξιότητα μεν, spirit δε. Δεξιότητα άνευ πνεύματος, είναι 0/6. Ατομική δεξιότητα που τίθεται υπό το ομαδικό πνεύμα και θυσιάζεται, είναι 5/6.