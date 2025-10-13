Η Κρίσταλ Πάλας θέλει την παραμονή του Γκλάζνερ

Η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται σε επαφές με τον Όλιβερ Γκλάζνερ για την επέκταση της συνεργασίας τους, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου, Στιβ Πάρις, με το τρέχον συμβόλαιο του Αυστριακού τεχνικού να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Ο Γκλάζνερ οδήγησε την Πάλας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας την περασμένη χρονιά - του πρώτου μεγάλου τροπαίου στα 164 χρόνια ιστορίας της ομάδας - και ακολούθησε η επιτυχία στο Community Shield τον Αύγουστο. Η διοίκηση ελπίζει πως ο 51χρονος προπονητής θα παραμείνει για να συνεχίσει το έργο του.

«Έχουμε ήδη κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις. Θα θέλαμε πολύ να κρατήσουμε τον Όλιβερ, χτίζουμε κάτι σημαντικό», δήλωσε ο Πάρις στον ραδιοφωνικό σταθμό TalkSport.

«Για τον Όλιβερ το θέμα είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Θέλει να απολαμβάνει τη δουλειά του και να αισθάνεται ότι έχει το περιβάλλον για να πετύχει. Θέλει να κερδίζει πράγματα, δεν το κρύβει. Αν ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα, ελπίζω να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε».

Η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της Premier League με 12 βαθμούς σε 7 αγώνες και το ερχόμενο Σάββατο υποδέχεται τη Μπόρνμουθ.