Η Λάτσιο διαψεύδει φήμες περί πώλησης του συλλόγου

Η Λάτσιο και ο βασικός μέτοχός της διέψευσαν κατηγορηματικά τη Δευτέρα τις διαδικτυακές φήμες που ήθελαν τον ιταλικό σύλλογο να βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης ή διαπραγματεύσεων με Καταριανούς επενδυτές.

«Ουδεμία προσφορά, εκδήλωση ενδιαφέροντος ή πρόταση - επίσημη ή ανεπίσημη - έχει ληφθεί ποτέ από καταριακά κεφάλαια ή οποιονδήποτε άλλον, εντός ή εκτός Ιταλίας», ανέφερε η ομάδα σε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες.

Η Λάτσιο χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «εντελώς ψευδείς, αβάσιμες και κατασκευασμένες με μοναδικό σκοπό την αποσταθεροποίηση του συλλόγου, των φιλάθλων του και της μετοχής του στο ιταλικό χρηματιστήριο».

Ο σύλλογος γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει καταθέσει αναφορές στις δικαστικές αρχές καθώς και στις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς, Consob και Borsa Italiana, προκειμένου να εντοπιστεί «η προέλευση και η ευθύνη» των ψευδών δημοσιευμάτων.