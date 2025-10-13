Βέργης: «Τι σόι Εθνική θέλουμε να έχουμε» (vid)

Ο Βασίλης Βέργης σχολιάζει, στην εκπομπή του Foxbet, "Center Fox", το ερώτημα των ημερών, μετά την αποτυχία της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Εθνική ομάδα θα είναι απούσα από ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση, μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Βασίλης Βέργης αναρωτιέται, μέσω της εκπομπής του Foxbet, "Center Fox", αν τελικά θέλουμε να βλέπουμε άλλο στυλ ποδοσφαίρου από τη "γαλανόλευκη", ή αν πρέπει να επαναφέρουμε την ταυτότητα του παρελθόντος, όταν κυρίαρχο ρόλο έπαιζε το αποτέλεσμα.

