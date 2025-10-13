Αποκαλύψεις για τον πατέρα του Γιαμάλ: «Ακραίες απαιτήσεις από την Μπαρτσελόνα – ζήτησε ακόμη και ιδιωτικά τζετ»

Νέες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τον Ρομέν Μολίνα, ο πατέρας του 18χρονου σταρ της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει διατυπώσει υπερβολικές απαιτήσεις προς τη διοίκηση του συλλόγου, με την ομάδα να δείχνει πρόθυμη να τις ικανοποιήσει, δημιουργώντας τριγμούς στα αποδυτήρια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πατέρας του Γιαμάλ επισκέφθηκε πρόσφατα τα γραφεία των «Μπλαουγκράνα» για να διαμαρτυρηθεί επειδή –κατά τη γνώμη του– ο γιος του δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς στη διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας, σε αντίθεση με τον Ραφίνια.

Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι οδήγησε τη Μπαρτσελόνα σε αλλαγή επικοινωνιακής στρατηγικής, με το βάρος της προβολής να μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα προς τον Γιαμάλ, αφήνοντας τον Βραζιλιάνο εξτρέμ σε δεύτερο πλάνο. Η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη στα αποδυτήρια, όπου αρκετοί παίκτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς η φιλοσοφία του συλλόγου στηρίζεται παραδοσιακά στο ομαδικό πνεύμα και όχι στην ανάδειξη μεμονωμένων προσώπων.

Παράλληλα, το περιβάλλον του νεαρού άσου, και ειδικότερα ο πατέρας του, φαίνεται να έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή εντός του συλλόγου. Σύμφωνα με τον Μολίνα, οι απαιτήσεις της οικογένειας έχουν αυξηθεί σε βαθμό που η ομάδα φέρεται να ικανοποιεί ακόμη και τα πιο παράδοξα αιτήματα — μεταξύ των οποίων και η χρήση ιδιωτικών τζετ.