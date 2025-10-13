Θέλουμε το ένστικτο νίκης των «Καραγκούνηδων»

Τρεις τριάρες στα κρίσιμα που λένε πάρα πολλά, αλλά και μια φουρνιά παικτών που μπορεί να γράψει τη δική της ιστορία, αν όμως μάθει να νικά. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Αυτή η ομάδα μάς έκανε να ξαναδούμε Εθνική. Μας έκανε να περιμένουμε κάθε παιχνίδι με ανυπομονησία, να ανεβαίνουν οι παλμοί με κάθε φάση, να χαμογελάμε πλατιά ξανά στο γκολ. Μας ξύπνησε κάτι που είχαμε χάσει από καιρό, τη χαρά του να βλέπεις έντεκα παίκτες με τη γαλανόλευκη και να νιώθεις ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Όχι απλώς να αμύνονται. Όχι απλώς να στέκονται στο χορτάρι.

Κι όμως, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Μένουμε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση! Και μάλιστα από έναν όμιλο που, με το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα μας, ο μίνιμουμ στόχος ήταν η δεύτερη θέση. Όπως έγραψα και μετά την ήττα στη Σκωτία, η Ελλάδα δεν θα είναι ούτε στο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Κι αυτό, όσο κι αν πονάει, είναι τεράστια αποτυχία.

Η Εθνική αυτή είναι διαφορετική. Παίζει σύγχρονα, τολμηρά, προσπαθεί να δημιουργήσει. Έχει ταλέντο, ενέργεια, έχει παιδιά που πιστεύουν στο πλάνο. Όμως, ταυτόχρονα έχει και αδυναμίες που κοστίζουν. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να φτιάξει μια ομάδα που να επιτίθεται, που να κρατά μπάλα, που να παίζει με αυτοπεποίθηση. Μόνο που για να το στηρίξεις αυτό, πρέπει να υπάρχει αμυντική συνοχή και πνευματική ωριμότητα, κάτι που έλειψε δραματικά.

Θυμηθείτε: Κρίσιμο ματς με Αγγλία, δεχθήκαμε 3 γκολ. Κρίσιμο ματς με Δανία, πάλι 3 γκολ. Κρίσιμο ματς με Σκωτία, άλλα 3 γκολ. Ξανά με Δανία: 3 γκολ. Η Ελλάδα σε κάθε κρίσιμη στιγμή, κατέρρευσε αμυντικά. Κι όσο ωραία κι αν χτίζεις μπροστά, αν πίσω είσαι διάτρητος, δεν πας πουθενά κι αυτό το ξέρουν όλοι.

Η Εθνική μας έχει ως τώρα μία από τις χειρότερες άμυνες των προκριματικών και είναι σαφές ότι έτσι δεν μπορείς να πας πουθενά. Πόσο μάλλον πως αν ρίξεις μια ματιά στον πίνακα των σκόρερ, δεν θα βρεις Έλληνα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για την ανισορροπία που υπάρχει στο παιχνίδι μας. Δημιουργούμε, αλλά δεν σκοράρουμε αρκετά, και κυρίως, δεχόμαστε εύκολα γκολ.

Και κάπως έτσι, με ίσως την πιο ταλαντούχα ομάδα της ιστορίας μας, μένουμε εκτός από Αμερικής. Κι αν το σκεφτεί κανείς ψύχραιμα, το σοκ δεν είναι μικρό διότι δεν αποκλειστήκαμε από ανώτερες ποδοσφαιρικά ομάδες, αλλά από αντιπάλους στους οποίους μπορούσαμε να σταθούμε στα ίσα.

Από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε: θέλαμε τρία στα τρία για να πάμε στο Μουντιάλ και όχι τρία γκολ στα τρία ματς (δύο με τη Δανία και ένα με τη Σκωτία). Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ομάδα που παλεύει και σε μια που περνάει.

Το ταλέντο υπάρχει, όπως είναι κοινώς παραδεκτό, αποδεκτό και ορατό. Ισως μάλιστα να έχουμε τη πιο ταλαντούχα γενιά της ιστορίας μας. Αλλά το ταλέντο δεν φτάνει, αυτό που λείπει είναι η ωριμότητα, η διαχείριση, το πνεύμα της επιβίωσης μέσα στο ματς. Το ένστικτο του νικητή που έβγαζαν κάποτε οι Καραγκούνηδες, οι Δέλλες, οι Μπασινάδες και οι Χαριστέες. Εκείνοι δεν έπαιζαν το πιο όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά ήξεραν πώς να παίρνουν τα αποτελέσματα.

Κι εδώ είναι και το μεγάλο παράδοξο. Ο Γιοβάνοβιτς είδε το ματς με τη Σκωτία και κατέληξε ότι οι αλλαγές που χρειαζόταν η ομάδα ήταν Ρότα αντί Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη αντί Παυλίδη. Με αυτές τις «πινελιές» όμως δεν αλλάζεις πορεία. Όταν έχεις βρει ένα σχήμα που ρολάρει όπως εκείνο με Μουζακίτη, Ζαφείρη και Κωνσταντέλια στα χαφ, δεν το αλλάζεις εύκολα. Η ίδια ενδεκάδα που έπαιξε μπαλάρα και νίκησε 0-3 μέσα στη Σκωτία δεν ξαναβρέθηκε ποτέ στο γήπεδο. Και από τότε, είναι σαν η ομάδα να μην ξαναβρήκε τον ίδιο ρυθμό.

Ευθύνη υπάρχει για όλους. Και για τον προπονητή, και για τους παίκτες, αλλά και για τα ΜΜΕ. Όταν ο Πογέτ έχανε από την Ολλανδία, την Ολλανδία επαναλαμβάνω, γράφαμε για «ντροπές» και «ξεφτίλες». Τώρα, που χάνουμε από ομάδες σαφώς πιο βατές, ψάχνουμε άλλοθι και εξηγήσεις. Αυτή η χώρα έχει μια μόνιμη τάση να δραματοποιεί τις ήττες και να αγιοποιεί τις νίκες.

Χάσαμε δύο φορές από τη Δανία, μια ομάδα που αυτή τη στιγμή κοιτάει στα μάτια το 95% των εθνικών ομάδων στον κόσμο. Χάσαμε από τη Σκωτία ένα παιχνίδι που έπρεπε να έχει τελειώσει 0-2, κι όμως γύρισε ανάποδα. Και τώρα, οι ίδιοι που αποθέωναν τον Ιβάν και τα παιδιά του, βγαίνουν με τσεκούρια και ζητούν κεφάλια.

Όμως, ας μη γελιόμαστε: η Εθνική αποτυγχάνει εδώ και δέκα χρόνια. Απλώς τώρα το κάνει παίζοντας ωραία μπάλα. Και αυτό, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, είναι... πρόοδος. Όταν για μια δεκαετία έβλεπες μια ομάδα δίχως ταυτότητα, δίχως πάθος, δίχως ποδόσφαιρο, το να βλέπεις πια μια ομάδα που δημιουργεί και ρισκάρει είναι ένα κάποιο κέρδος.

Αυτή η Εθνική δεν χρειάζεται επανεκκίνηση, χρειάζεται επιμονή και σταθερότητα. Ο προπονητής έχει το πλάνο, η Ομοσπονδία έχει τη διάθεση να στηρίξει, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να το πιστέψουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί η φανέλα αυτή δεν ζητά μόνο ταλέντο, ζητά χαρακτήρα.

Η Ελλάδα έχασε τον πηγαιμό στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά αν κρατήσει την πίστη και χτίσει πάνω σε αυτό που έχει αρχίσει, θα ξαναβρεθεί εκεί που πρέπει. Τα σπουδαία, αργά ή γρήγορα, έρχονται πάντα σε όσους επιμένουν.