ΠΑΟΚ: MVP κόντρα στον Ολυμπιακό ο... ανίκητος Λόβρεν

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ «αποθέωσαν» μέσα από την ψήφο τους τον... ανίκητο Ντέγιαν Λόβρεν, με τον Κροάτη στόπερ να ανακηρύσσεται MVP απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μία ηγετική εμφάνιση από τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό στο νικηφόρο ντέρμπι του Δικεφάλου απέναντι στους «ερυθρόλευκους» (2-1).

Με 31,92% ο Κροάτης άφησε... λίγο πίσω τον Γιάννη Κωνσταντέλια (30,75%), που για ακόμη ένα παιχνίδι αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη δημιουργία, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μπάμπα Ράχμαν, με σταθερή παρουσία και ένταση σε όλη τη γραμμή του αριστερού άκρου.

Ψύχραιμος και αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του, καθοδήγησε με εμπειρία την άμυνα και βοήθησε την ομάδα να κρατήσει τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

