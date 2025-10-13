ΠΑΟΚ: Τρία χρόνια χωρίς τον «Καίσαρα»

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (13/10) από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή, ο «Καίσαρας» του ΠΑΟΚ, Σταύρος Σαράφης.

Ο «Καίσαρας» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όντας ένας εκ των κορυφαίων της «ασπρόμαυρης» ιστορίας, ενώ το Σαββατοκύριακο τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμήν του «θρύλου» του Δικεφάλου στην Επανομή, στο οποίο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Κούδας, Άγγελος Αναστασιάδης, Κώστας Ιωσηφίδης, Κούλης Αποστολίδης, Αχιλλέας Ασλανίδης, Γιώργος Κωστίκος και Κυριάκος Αλεξανδρίδης.

Σήμερα (13/10) συμπληρώνονται τρία χρόνια από την «απώλεια» του Σταύρου Σαράφη, του πρώτου σκόρερ του ΠΑΟΚ στην Α Εθνική με 137 γκολ (169 σύνολο), με τον οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα τη δεκαετία του 1970.