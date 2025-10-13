Τζώρτζογλου: «Εθνική Ελλάδος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σας αγαπάμε - Το μέλλον είναι δικό σας»

Με ανάρτηση του ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου εξέφρασε τη στήριξη του στην Εθνική ομάδας και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά έγραψε:

«ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ…

Στις δύσκολές σου στιγμές εμείς σε αγαπάμε λίγο περισσότερο από τις άμορφες

Κάθε αγώνας, κάθε νίκη ή ήττα χτίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αποτέλεσμα ή κάποια πρόκριση χτίζει χαρακτήρα, ενότητα και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Η Εθνική μας είναι μια ομάδα που ξεχειλίζει από ταλέντο αλλά πολύ περισσότερο από υγεία και ήθος…

Κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη, κάθε δυσκολία είναι ένα μάθημα για περισσότερη προσπάθεια.

Έχουμε καλή ομάδα με καλούς παίκτες με πλούσιο ταλέντο και ένα εξαιρετικό προπονητή που μπορούν να κοντράρουν οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ηρεμία και υπομονή.

Οι παίχτες της Εθνικής Ομάδας αποτελούν το είδωλο χιλιάδων παιδιών που εξαιτίας τους θα ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο!!

Η ψυχή και η καρδιά μας είναι πάντα κοντά τους ασχέτως αποτελέσματος!

Δεν έχουν να αποδείξουν σε κανέναν τίποτα και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν σύντομα πολύ καλά αποτελέσματα γιατί όλοι τους είναι εξαιρετικοί και έχουν καταφέρει ο καθένας τους πάρα πολλά πράγματα!!

Όλα τα παιδιά των Ακαδημιών προσπαθούν να τους μιμηθούν και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα τους για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Σηκώστε το κεφάλι, κοιτάξτε μπροστά, και θυμηθείτε:

Η φανέλα της Εθνικής Ομάδας είναι πολύ βαριά -εκπροσωπεί, τιμά και εμπνέει όλους τους Έλληνες και την ιστορία μας.

Το μέλλον είναι δικό σας.

Με πίστη, ενότητα και πάθος, μπορείτε να γράψτε τη δική σας ιστορία».