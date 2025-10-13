Καραγεωργίου: «Δυσκολεύει ο στόχος των πλέι οφ - Έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες» (vids)

Ο Νίκος Καραγεωργίου δήλωσε πως ο στόχος της 4άδας αρχίζει και απομακρύνεται για τον ΠΑΟΚ Β, με την έλλειψη εμπειρίας των παικτών του να παίζει ρόλο - Τι δήλωσε για το «έμψυχο» υλικό του Δικεφάλου.

Δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο «πλήγωσαν» τους Θεσσαλονικείς, τόσο απέναντι στον Αστέρα Β (0-1), όσο και απέναντι στην Καβάλα (1-1).

Στο «κομμάτι» της εμπειρίας στάθηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Καραγεωργίου, με τον στόχο των πλέι οφ να παραμένει εφικτός, αλλά να απομακρύνεται, όπως ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δίκιο το αποτέλεσμα. Προσπάθησαν και οι δύο ομάδες, είχαν τις στιγμές τους, βάλαν από ένα γκολ και έτσι ολοκληρώθηκε ένα παιχνίδι που μου δίνει την αίσθηση ότι, επειδή σχεδόν έχουμε παίξει με παραπάνω από τις μισές ομάδες, δηλαδή που θα διεκδικήσουν τα play off και τα play out, νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια όλοι. Αυτός που θα είναι πιο σταθερός, πιο σίγουρος, πιο υπεύθυνα θα ετοιμάζεται, νομίζω αυτός θα καταφέρει να ξεφύγει ή να μπει πλέον στα play off και να μην παίξει για τα play out. Αυτή είναι η εικόνα».

Για το σχόλιο του προπονητή της Καβάλας, πως ο ΠΑΟΚ Β «έκλεψε» τη νίκη από την Καβάλα: «Εντάξει, όλοι έχουν μια γνώμη, παιδιά, και εσείς έχετε γνώμη, μπορείτε να την εκφράσετε. Και εγώ και ο προπονητής και εμείς οι προπονητές θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, όπως καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα το 1-1. Μοιραστήκαμε τους βαθμούς, δεν είναι πολύ ούτε για εμάς ούτε για την Καβάλα, αλλά τι να κάνουμε; Αυτά πήραμε, δεν υπάρχουν άλλα».

Για το αν παραμένει εφικτός ο στόχος των πλέι οφ: «Αρχίζει και δυσκολεύει διότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει πάρει μια διαφορά, βέβαια, θα πρέπει να να δούμε και τα ρόστερ λίγο, διότι , η ομάδα μου απαρτίζεται από παιδιά 17χρονα, 18χρονα, 19 και 20 ετών. Ο Αστέρας έχει βάλει παιδιά μεγάλης ηλικίας για να μπορούν να στηρίξουν τους νέους που πιθανόν έχει, και αυτό παίζει ένα ρόλο.

Δηλαδή, ο νέος, κάποια στιγμή, και σήμερα, αν το παρατηρήσατε, περίπου μέχρι το 30 κυριαρχούσαμε, και από το 30 και μετά, σαν να κατεβάσαμε το διακόπτη. Έτσι συμβαίνει με τους νέους. Οι νέοι χάνονται λίγο, δεν υπάρχει εμπειρία, είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα, το ποιος θα μπορέσει να πάει εκεί, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Βασικά, θέσαμε αυτόν τον όρο για να μην μπλέξουμε, αλλά κι αν μπλέξουμε στο θέμα των play out, έχω την αίσθηση ότι θα το καταφέρουμε και η ομάδα θα συνεχίσει να υπάρχει για να μπορούν παιδιά να... μεταπηδούν από αυτή την ομάδα στην πρώτη, γιατί αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός της».

Για το αν υπάρχει κάποιο φαβορί από τον Βόρειο Όμιλο: «Νομίζω έχουμε παίξει με τη Νίκη Βόλου και με την Καρδίτσα. αν θεωρούνται κάποιες ομάδες που πιθανόν να έχουν μια δυναμική. Δεν παίξαμε με τον Ηρακλή, θα παίξουμε το Σάββατο, θα δούμε και αυτούς. Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι αυτοί μπορεί να διεκδικήσουν τα play off και ενδεχομένως όλοι οι υπόλοιποι να παλεύουν για μια θέση για να απαλλαγούν και από το άγχος του υποβιβασμού».

Για το πιο «ελεύθερο» σχήμα με φορ τους Μπάλντε-Χατσίδη: «Σήμερα οι Εθνικές ομάδες της Ελλάδος είχαν 11 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και οι 11 ήταν δικοί μου. Ήρθαμε με μείον 11 παίκτες, θέλω να σας πω, και δεν εννοώ ότι αν ήταν αυτοί θα κερδίζαμε. Εμείς, έχουμε εμπιστοσύνη σε όλο το υλικό, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ να παίξουν και τα υπόλοιπα παιδιά, να πάρουν το χρόνο τους, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμφανιστούν. Πιθανόν κάποιο από αυτά να μπορέσει να... αναρριχηθεί για να πάει στην πρώτη ομάδα, αυτός είναι ο σκοπός μας. Άρα λοιπόν, δεν παίζει ρόλο ποιοι ήταν, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν μείον 11 ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. θέλω να πιστεύω σε μια ομάδα».