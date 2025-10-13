Προπονητής Αϊτής για Πιερό: «Κάνει τεράστια αφανή δουλειά στο γήπεδο ο Πιερό»

Για τη χρησιμότητα του Φραντζί Πιερό στην εθνική ομάδα της Αϊτής μίλησε ο ομοσπονδιακός προπονητής του.

Από τον Οκτώβριο του 2024 και το ματς με την Αρούμπα, ο Φραντζί Πιερό δεν έχει βγει από τη βασική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας της Αϊτής. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Σεμπαστιάν Μινιέ, ενόψει του αγώνα με την Ανδόρα, εξήγησε τη σημασία που έχει ο επιθετικός της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Αϊτής.

«Αποτελεί μέρος ενός από τα βασικά μου σχήματα. Έχει κεντρικό ρόλο στην καλή λειτουργία της ομάδας εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης “σταθεροποίησης”· με τον σωματότυπό του και τις ικανότητές του με πλάτη στο τέρμα καταφέρνει να μονοπωλεί την προσοχή της αντίπαλης άμυνας. Κάνει μια τεράστια “αφανή” δουλειά, από την οποία επωφελείται και ο Νάζον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μινιέ.