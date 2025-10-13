Εθνική: Το transfermarkt που μετατρέπει τη σκιά σε μπόι

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ανδρών αξίζει πάνω από 200 εκ. ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Όχι, πάντως, αυτό που νομίζαμε.

Έχουμε και λέμε: Τζολάκης 13 εκατομμύρια. Βαγιανίδης 12, Κουλιεράκης 25, Μαυροπάνος 17, Τσιμίκας 18. Σύνολο 85 για την ώρα και δεν έχουμε βγει από την άμυνά μας.

Μουζακίτης 15 Καρέτσας 23, Κωνσταντέλιας 17. Άλλα 55 εκατομμύρια. Σούμα 140. Και πρώτη αλλαγή ο Ζαφείρης άλλα 11. Αλλά ας τον αφήσουμε για την ώρα έξω.

Επίθεση: Παυλίδης 35, Τζόλης 30, Ιωαννίδης 22. Κι εδώ πρώτη αλλαγή ο Δουβίκας άλλα 10. Η πιο «ακριβή» ενδεκάδα της εθνικής, συν τις δύο «πρώτες» αλλαγές, αποτελείται από παίκτες που μετράνε την αξία τους στο transfermarkt σε οκταψήφια νούμερα. Και μην ξεχνάμε ότι στην Under 21 αγωνίζονται άλλοι δύο τέτοιοι, ο Τζίμας (22 εκ.) και ο Κωστούλας (12 εκ.).

Όλα αυτά τα νούμερα τα αλιεύσαμε σήμερα το πρωί από το Transfermarkt, την απόλυτη μανατζερική ιστοσελίδα, που έχει γίνει πια κάτι σαν παγκόσμιο «χρηματιστήριο αξιών» του ποδοσφαίρου. Και όχι, αν πάει το μυαλό σας ότι θα μιλήσουμε για υπεραξίες, για μανατζερικά παιχνίδια, για αδηφάγους τυχοδιώκτες που από τη μία θησαυρίζουν με το ταλέντο άλλων κι από την άλλη τους φουσκώνουν και τα μυαλά, δεν θα το κάνουμε. Συνειδητά.

Η παγίδα της υπερτίμησης

Η εθνική μας ομάδα των Ανδρών, σύμφωνα με τις «εκτιμήσεις/αποτιμήσεις», αξίζει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. Όπως θα’ πρεπε να έχουμε καταλάβει εμείς που ζήσαμε το στραπάτσο του «κανονικού» χρηματιστηρίου, κι όπως θα’ πρεπε να έχουμε δώσει και στους νεότερους να καταλάβουν, οι μετοχές σ’ ένα κανονικό χρηματιστήριο, πόσο μάλλον σ’ ένα ποδοσφαιρικό, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με βάση πολλά και διαφορετικά πράγματα εκτός από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.

Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι: Το transfermarkt δεν υποστήριξε ποτέ ότι αποδίδει με νούμερα την πραγματική αξία των ποδοσφαιριστών. Προσπαθεί απλά να αποτυπώσει το πόσο «μετράνε» στην παγκόσμια αγορά. Αποτυπώνει την σημερινή αγοραία τιμή τους. Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το πόση ποιότητα έχουν, πόση εμπειρία έχουν και τι έχουν κάνει στην ποδοσφαιρική τους ζωή ως τώρα.

Γιατί επιμένουμε στο transfermarkt, υπό το φόβο μάλιστα να κατηγορηθούμε και για… γκρίζα διαφήμιση; Μα, εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Στην υπερτίμηση. Στην υπερβολή. Και, φυσικά, σ’ αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Έλληνας: Στην υποτίμηση του αντιπάλου. Όποιος κι αν είναι αυτός, όποια ιστορία κι αν έχει, όποια παράδοση κι αν έχει χτίσει στον 1,5 αιώνα που υπάρχει μπάλα στον πλανήτη μας.

Περάσαμε τη σκιά μας για μπόι

Αν προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο την εθνική Σκωτίας, θα δούμε ότι οι 11 πιο ακριβοί της παίκτες μετά βίας φτάνουν τα 170 εκατομμύρια. Μέσα σ’ αυτούς και ο… 50άρης ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι. Της Δανίας η πιο ακριβή ενδεκάδα φτάνει τα 265 εκατομμύρια. Πιο πάνω από τα δικά μας, αλλά πολύ λίγο.

Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, θα σκεφτεί κάποιος. Είναι δυνατόν να γίνει τέτοια αποτίμηση με βάση τα νούμερα μιας ιστοσελίδας; Κι όμως… Μπορεί να μην γίνεται τέτοια απόλυτη αριθμητική σύγκριση, όμως οι αριθμητικές «αξίες» μας οδήγησαν σε μια παγίδα, να υπερτιμήσουμε τις δυνάμεις μας, να περάσουμε τη σκιά μας για μπόι.

Προσοχή: Δεν απαξιώνουμε κανέναν. Δεν έχει σκοπό το κείμενο να πάει στο άλλο άκρο, στο «δεν αξίζουν τίποτα» οι παίκτες μας. Προφανώς αξίζουν, και δεν είναι κορόιδα όσοι τους αποτιμούν έτσι, ή όσοι τους πληρώνουν τόσα λεφτά για να τους έχουν. Απλά, καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από εμάς τι σημαίνει ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και ποια είναι η διαφορά του potential, της προοπτικής, από την τρέχουσα ποιότητα.

Διότι αυτό κυρίως αγοράζουν οι ομάδες, όταν είναι ένας παίκτης σε μικρή και εξελίξιμη ηλικία. Το potential. Την προοπτική. Το «πού μπορεί να φτάσει». Όχι το τι είναι σήμερα. Έτσι λειτουργούσε πάντα το ποδόσφαιρο, απλά αυτά τα χρόνια που υπάρχει το transfermarkt το παρακολουθεί πια αυτό το αλισβερίσι ο κάθε φίλαθλος και τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά μόνο στους μάνατζερς.

Αυτό κάναμε. Μπερδέψαμε το potential με την τωρινή ποιότητα. Και δημιουργήσαμε μια λανθασμένη εικόνα, της ομαδάρας που εδώ και τώρα, χωρίς χρονοτριβή, πρέπει να κάνει μια μεγάλη επιτυχία. Να «επιβεβαιώσει» τον πακτωλό εκατομμυρίων που «αξίζει».

Οι «ψαράδες» παρόντες στα Euro, οι «βατοί» με 9/11 προκρίσεις

Και παράλληλα με τη δική μας υπερτίμηση, δεν χρονοτριβήσαμε καθόλου να απαξιώσουμε τελείως τους αντιπάλους μας. Οι Σκωτσέζοι, που είναι παρόντες στα δύο τελευταία Euro ενώ εμείς όχι, έγιναν ξαφνικά ξυλοκόποι και ψαράδες. Οι Δανοί δε, που τα τελευταία 40 χρόνια έχουν 6/10 προκρίσεις σε Μουντιάλ και 9/11 προκρίσεις σε τελική φάση Euro, έγιναν ομάδα βατή, στα μέτρα μας.

Και τι να κάνουμε; Να… καταργήσουμε το transfermarkt, να μη το κοιτάζουμε καθόλου; Κάθε άλλο! Οι μάνατζερς κάνουν τη δουλειά τους κι αυτό είναι ένα από τα εργαλεία τους. Το ζήτημα δεν είναι τα νούμερα, αλλά τι «καταλαβαίνει» κάποιος όταν τα βλέπει. Και πόσο ασχολείται μαζί τους.

Το ότι κάποιος εκτίμησε την αξία ενός παίκτη π.χ. στα 30 εκατομμύρια δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αυτός είναι «παίκτης 30 εκατομμυρίων». Ακόμα κι αν τα δώσει κάποιος αυτά τα λεφτά για μεταγραφή, πάλι δεν καθορίζουν τίποτα. Μπορεί να προκαλέσουν, μάλιστα, και το ακριβώς αντίθετο. Να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα.

Το κεφάλι ψηλά, το βλέμμα χαμηλά

Η εθνική ομάδα, μ’ αυτούς τους παίκτες που διαθέτει, βρίσκεται σε μία περίοδο που πρέπει να κάνει ταυτόχρονα δύο πράγματα που μοιάζουν αντίθετα: Να περπατήσει με το κεφάλι ψηλά, γιατί είναι μια ομάδα στελεχωμένη με παίκτες που έχουν προοπτική πολύ μεγάλη. Και παράλληλα να χαμηλώσει το βλέμμα, να κατανοήσει τις πραγματικές δυνατότητες που έχει κάθε φορά και να παίξει σύμφωνα μ’ αυτές.

Και κάτι τελευταίο: Τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά τους στην τοξική και πικρόχολη κριτική, η οποία είναι και θα είναι πάντα παρούσα. Τέτοια κριτική δεν χρειάζεται. Αν κάτι είναι απαραίτητο, είναι η σκληρή αυτοκριτική. Σκληρή, με γωνίες μυτερές, να πέφτεις πάνω και να πονάς. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα από τους ίδιους τι πήγε λάθος. Γι’ αυτό και είναι οι πλέον κατάλληλοι να τα επισημάνουν, τα να αναδείξουν, και να μάθουν απ’ αυτά.