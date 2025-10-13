ΠΑΟΚ Β: Ημέρα φιλικού για τη Λευκορωσία του Απιατσιόνακ

Ο Πάβελ Απιατσιόνακ δίνει μαζί με την Εθνική Νέων της Λευκορωσίας σήμερα (13/10 19:00) φιλικό αγώνα εκτός έδρας απέναντι στη Μάλτα.

Ο Λευκορώσος υψηλόσωμος στόπερ βρίσκεται τις τελευταίες μέρες με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στη Μάλτα, όπου η Κ19 της χώρας του δίνει δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην «αδύναμη» Μάλτα.

Το πρώτο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων διεξήχθη την Παρασκευή (10/10), με τους Λευκορώσους να επικρατούν με ανατροπή (1-3) και τον παίκτη του ΠΑΟΚ Β να καταγράφει 90λεπτη συμμετοχή.

Σήμερα (13/10 19:00) θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο το δεύτερο φιλικό, με τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό του Δικεφάλου να επιστρέφει τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις και στη Θεσσαλονίκη για το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου (18/10) απέναντι στον Ηρακλή.