Πρέπει να είναι το τελευταίο Μουντιάλ που θα δούμε από την τηλεόραση

Το όνειρο τελείωσε στην Κοπεγχάγη με σκληρό τρόπο. Η ήττα στη Σκωτία ήταν μαγική εικόνα, το ξεκίνημα στη Δανία ήταν εντυπωσιακό όμως ήρθαν πάλι τα λάθη και όλα τελείωσαν πριν αρχίσουν. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Δεν άξιζε κάτι παραπάνω η ομάδα χθες. Το αν άξιζε γενικά είναι μεγάλη κουβέντα όμως η αλήθεια είναι πως η μόνη νίκη είναι με την Λευκορωσία κι από εκεί και πέρα έχει τρεις ήττες με τρία γκολ παθητικό σε κάθε ματς. Που σίγουρα χθες αλλά και στο πρώτο ματς με τους Δανούς θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Αυτό όμως που δεν αλλάζει είναι πως αυτή η ομάδα έχει τρομερό ταλέντο και έρχονται και οι Τζίμας-Κωστούλας αλλά και ο Καλοσκάμης που ήδη αρχίζει και γίνεται σημαντικός στην ΑΕΚ. Φυσικά στις επόμενες κλήσεις μπορεί να είναι και ο Τετέι αν συνεχίσει έτσι ενώ ο Παντελίδης πήρε ήδη μια πρώτη γεύση. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε ένα εξάρι. Αλλά σε όλες τις άλλες θέσεις τα ταλέντα με μέλλον περισσεύουν. Το ζητούμενο είναι να φτιάξουμε ομάδα. Και πάντα αυτό είναι το δυσκολότερο.

Καθόλου δεν πρέπει να αισθανόμαστε ευχαριστημένοι από ότι πετύχαμε αφού τα Νησιά Φερόες ακόμη παλεύουν έχοντας μαζέψει 12 πόντους να παίξουν πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ ενώ εμείς αποκλειστήκαμε έχοντας ακόμη δύο ματς να δώσουμε. Χθες νίκησαν την Τσεχία. Το πιθανότερο είναι πως θα αποκλειστούν όμως είναι ακόμη στη μάχη. Η Αλβανία είναι το μεγάλο φαβορί για να πάει στα μπαράζ σε όμιλο με την Αγγλία ενώ ήδη προέρχεται από πετυχημένη παρουσία στο EURO.

Δυστυχώς οι αριθμοί λένε πως η Ελλάδα πήγε πίσω όσο απίστευτο κι αν φαίνεται αφού στο EURO αποκλείστηκε στο τελευταίο πέναλτι σε μπαράζ ενώ προηγουμένως είχε μείνει ζωντανή μέχρι την τελευταία αγωνιστική σε αγώνα με την Ολλανδία που ήταν μαζί με την Γαλλία στον όμιλο της. Καμία σχέση με Δανία και Σκοτία δηλαδή. Αυτό να το βλέπουν κυρίως όσοι υποστηρίζουν την Εθνική ανάλογα με τα συμφέροντα της ομάδας τους και έτσι κρίνουν τα πάντα. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Αυτή η ομάδα έχει μέλλον και θα μας ξαναφέρει στα μεγάλα ραντεβού. Ο στόχος πρέπει να είναι, το Μουντιάλ της Αμερικής να αποτελέσει το τελευταίο που θα δούμε από την τηλεόραση. Και μπορεί να επιτευχθεί. Έχουμε παίκτες, έχουμε έναν επαρκή προπονητή που τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά και αυτό μετράει. Δεν υπάρχουν τέλειοι.

Ας δούμε αυτή την δοκιμασία ως ένα βάπτισμα του πυρός για τα νέα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Κάποια από αυτά επέλεξαν την Ελλάδα και έμειναν εκτός Μουντιάλ ενώ ο Καρέτσας με το Βέλγιο και ο μοιραίος χθες Ζαφείρης με τη Νορβηγία θα ήταν το καλοκαίρι στη μεγάλη γιορτή. Το έκαναν γιατί η Ελληνικότητα δεν έφυγε ποτέ από μέσα τους. Ιδίως ο Καρέτσας που είναι τέταρτης γενιάς (!) και έχει έρθει στην Ελλάδα μόνο για διακοπές άφησε μια από τις πιο φανταχτερές Εθνικές του πλανήτη για την πατρίδα που έστειλε τον προπάππου του ανθρακορύχο στο Βέλγιο τη δεκαετία του 50, έκανε μια πολύ μεγάλη θυσία. Επειδή η Ελλάδα έμεινε μέσα στην ψυχή της οικογένειας από γενιά σε γενιά. Πρέπει να δικαιωθεί. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έρχονται μεγάλα ντέρμπι, must win Ευρωπαϊκό και προσευχόμαστε να μην χάσουμε τον Γιόβιτς τώρα που τον βρήκαμε για τα καλά…