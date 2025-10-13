Και τώρα Nations League για την Εθνική – Οι πιθανοί αντίπαλοι και ο δεύτερος δρόμος για το Euro 2028

Η παρουσία στο Μουντιάλ 2026 έμεινε… όνειρο για την Ελλάδα, που πλέον στρέφει την προσοχή της στο επόμενο Nations League.

Νωρίς αποχαιρέτισε η Εθνική ομάδα το όνειρο πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τα δύο παιχνίδια του ομίλου με τη Λευκορωσία και τη Σκωτία τον Νοέμβριο έχουν απλά διαδικαστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά, ο νέος στόχος της «γαλανόλευκης» είναι το στο Nations League της σεζόν 2026-27, το οποίο θα έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η «γαλανόλευκη» τον περασμένο Μάρτιο, ανέβηκε στο Group A της διοργάνωσης και ήδη γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους της. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και έτσι δεν θα κληρωθεί με τις Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία.

Από εκεί και πέρα, θα πέσει πάνω σε μία εκ των Ισπανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Γαλλίας από το 1ο γκρουπ, μία εκ των Ιταλίας, Ολλανδίας, Δανίας και Κροατίας από το 2ο και μία εκ των Σερβίας, Βελγίου, Αγγλίας και Νορβηγίας από το 3ο.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στα τέσσερα γκρουπ στο τέλος του πρωταθλήματος, περνούν στην τελική φάση του Nations League, τύπου Final-4 με ημιτελικά και τελικό. Παράλληλα υπάρχει και η «δεύτερη ευκαιρία» ενόψει του Euro 2028μ, που θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

Group A: Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία

Group B: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Group C: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Group D: Ουαλία, Τσεχία, Τουρκία, Ελλάδα

Η κλήρωση ακόμα δεν έχει οριστεί, αλλά αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026.

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών θα είναι ως εξής: