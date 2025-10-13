Νικολακούλης στο SDNA: «Έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε ως ΠΑΟΚ Β - Πάμε πάντα για τη νίκη» (vids)

Ο ΠΑΟΚ Β προσπαθεί να βρει τη «χημεία» του, όπως δήλωσε στο SDNA, ο Βασίλης Νικολακούλης, ο οποίος σχολίασε τη νέα ομάδα του Δικεφάλου - Τι δήλωσε για το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Οι Θεσσαλονικείς έφυγαν με ένα βαθμό (1-1) από το «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας και με μία... πικρία, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χάνουν πολύτιμους βαθμούς στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αυτή τη «συνθήκη» σχολίασε στις δηλώσεις του στο SDNA, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, Βασίλης Νικολακούλης, που φάνηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, μίας ομάδας που «ψάχνει» τη χημεία της, έχοντας πολλά πράγματα να δείξει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Κάνοντας ένα σχόλιο για το παιχνίδι: «Ένα δύσκολο ματς. Υπήρχαν φάσεις και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα, και η Καβάλα θα μπορούσε να βάλει ένα δεύτερο γκολ, και εμείς θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι και οι δύο μας ομάδες θα μπορούσαν να το κερδίσουν. Συνεχίζουμε βαθμός-βαθμός, και η πορεία θα δείξει το δρόμο μας».

Για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή: «Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα το παλέψουμε, όπως κάθε παιχνίδι. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλούς παίχτες, και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Πάμε πάντα για τη νίκη».

Για το αν λείπει το κομμάτι της εμπειρίας από την ομάδα, κάτι που κρίνει πολλές φορές το αποτέλεσμα: «Έχουμε πολύ νέους παίχτες. Είμαστε χρονιά με τη χρονιά, μία καινούργια ομάδα. Κάθε φορά προσπαθούμε να «φτιαχτούμε». Συμβαίνουν αυτά. Τρώμε ένα δύσκολο γκολ και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο».