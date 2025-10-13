ΑΕΛ Novibet: Ανανεωμένο και πιο άρτιο από ποτέ το προπονητικό στα Δένδρα (vid)

Από σήμερα η ΑΕΛ Novibet επιστρέφει στο προπονητικό της κέντρο στα Δένδρα, το οποίο είναι πλέον από τα πιο σύγχρονα στη Super League.

Αναλυτικά:

Από Δευτέρα (13/10), η ΑΕΛ Novibet επιστρέφει στη φυσική της βάση – στα Δένδρα – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η ομάδα, η φυσική κατάσταση, η πειθαρχία και η αγωνιστική της ταυτότητα. Το προπονητικό κέντρο της ομάδας ανοίγει ξανά τις πύλες του πλήρως ανανεωμένο, πιο λειτουργικό και πιο άρτιο από ποτέ.

Τα έργα που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διάστημα έφεραν το προπονητήριο σε επίπεδο ενός από τα πιο υπερσύγχρονα της Super League. Ανακατασκευάστηκαν τα δύο βασικά γήπεδα, βελτιώθηκε το χόρτο, ενώ δημιουργήθηκαν και νέοι βοηθητικοί χώροι για προπόνηση και αποκατάσταση.

Παράλληλα, έγιναν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, σε εσωτερικούς χώρους όπου κρίθηκε απαραίτητο, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές όλες τις ανέσεις που απαιτεί η καθημερινότητα μιας ομάδας Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επένδυσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η πρόοδος δεν έρχεται μόνο μέσα από τις μεταγραφές, αλλά και μέσα από τις σωστές υποδομές. Γιατί εκεί, στα Δένδρα, γεννιέται και εξελίσσεται κάθε τι που βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα στο γήπεδο.