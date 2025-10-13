Προκριματικά... πράξη 5η - Εκτός έδρας «αποστολές» για Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο

Προτελευταία μέρα των προκριματικών του Οκτωβρίου σήμερα (13/10), με το... μενού να περιέχει οκτώ αναμετρήσεις στις 21:45.

Η δράση συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 1ο όμιλο, όπου η Βόρεια Ιρλανδία φιλοξενεί τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό «άρωμα κορυφής». Οι δύο ομάδες βρίσκονται στους έξι βαθμούς, όσους έχει και η Σλοβακία, η οποία αντιμετωπίζει εντός έδρας το Λουξεμβούργο. Αν υπάρξει νικητής στο Μπέλφαστ, θα αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης, η οποία χαρίζει απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα, στην Ουαλία αναμένεται μεγάλη μάχη. Οι γηπεδούχοι υποδέχονται το Βέλγιο του Κέβιν Ντε Μπρόινε, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς. Οι Ουαλοί έχουν μόλις έναν λιγότερο και με νίκη μπορούν να τους ξεπεράσουν. Παράλληλα, η πρωτοπόρος Βόρεια Μακεδονία κοντράρεται εντός έδρας με το Καζακστάν και λογίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να διατηρήσει την πρωτιά.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο 2ος όμιλος, εκεί όπου η Ελβετία ταξιδεύει στη Σλοβενία γνωρίζοντας ότι με ένα «διπλό» θα αγκαλιάσει ουσιαστικά την κορυφή. Από την άλλη, η Σουηδία δίνει στην έδρα της έναν πραγματικό «τελικό» απέναντι στο Κόσοβο, καθώς μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις του 4ου ομίλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία και θέλει να συνεχίσει το απόλυτο σερί της, παραμένοντας στην κορυφή χωρίς απώλειες. Η Ουκρανία, που φιλοξενεί το Αζερμπαϊτζάν, έχει την ευκαιρία με νίκη να εδραιώσει τη θέση της στη δεύτερη θέση, μετά το εντυπωσιακό «διπλό» που σημείωσε στην Ισλανδία.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

1ος όμιλος:

Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία (21:45)

Σλοβακία-Λουξεμβούργο (21:45)

2ος όμιλος:

Σλοβενία-Ελβετία (21:45)

Σουηδία-Κόσοβο (21:45)

4ος όμιλος:

Ισλανδία-Γαλλία (21:45)

Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν (21:45)

10ος όμιλος:

Βόρεια Μακεδονία-Καζακστάν (21:45)

Ουαλία-Βέλγιο (21:45)