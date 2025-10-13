Μιρτσέα Λουτσέσκου για Μαρίν: «Όταν δεν προπονείσαι, δεν μπορείς να παίξεις - Δεν τσακώθηκα μαζί του»

Εξηγήσεις για τον Ραζβάν Μαρίν έδωσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μετά τη νίκη της Ρουμανίας επί της Αυστρίας.

Η Ρουμανία πήρε σημαντική νίκη με 1-0 στις καθυστερήσεις επί της Αυστρίας, αλλά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για το ζήτημα του Ραζβάν Μαρίν που απασχόλησε την εθνική, αλλά και την ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι εφόσον ο 29χρονος μέσος έχασε κάποιες προπονήσεις, δεν θα μπορούσε να παίξει την Κυριακή, ενώ διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους δύο άνδρες να έχουν τσακωθεί.

Αναλυτικά σημείωσε:

«Ο Ραζβάν Μαρίν; Εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω. Δεν προπονήθηκε ούτε την Πέμπτη ούτε την Παρασκευή. Είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Ήξερα την ένταση που θα είχε αυτό το ματς. Το είχα ξεκαθαρίσει και δημόσια. Oταν δεν προπονείσαι, δεν μπορείς να παίξεις. Τον συμπαθώ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Στη χώρα μας, τα κοινωνικά δίκτυα είναι δίκτυα προσβολών. Είναι απίστευτο. Είδα ότι γράφτηκε ότι τσακώθηκα με τον Ράζβαν Μάριν, δεν είναι αλήθεια! Η σχέση μου με τους παίκτες ήταν πάντα ειλικρινής.

Αυτός και ο Στάντσιου πρέπει να αποδεχτούν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Εγώ εκτιμώ τη δικαιοσύνη με βάση την αξία. Δεν λαμβάνω υπόψη τίποτα άλλο. Φυσικά, μπορεί να κάνω λάθη, αλλά είμαι πάντα πολύ προσεκτικός. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να θυμώσει. Αν θυμώσει, να θυμώσει με τον εαυτό του. Όπως και ο Μιτρίτσα. Ο Μιτρίτσα δεν είχε κανένα δικαίωμα να φύγει! Ένα ματς παίζει ο ένας, το επόμενο παίζει ο άλλος. Είναι ένα φανταστικό παιδί, αλλά υπερβολικά συναισθηματικός για το υψηλό επίπεδο. Ένα εξαιρετικό ταλέντο.

Κατά τα άλλα, τι να πω; Στις προπονήσεις έτρεχε 4 χιλιόμετρα, όταν οι υπόλοιποι έφταναν τα 7. Ήθελε να παίζει μόνο με την μπάλα, όχι να τρέχει, να μαρκάρει και να παλεύει. Σήμερα, για παράδειγμα, το παιχνίδι ήταν μάχη».