ΑΕΚ: Φιλικό δοκιμών με Μαρκό

Η ΑΕΚ δίνει σήμερα φιλικό τεστ με τη Μαρκό στα Σπάτα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει δοκιμές.

Ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων τη Μαρκό. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και να κάνει κάποιες δοκιμές.

Σίγουρα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν παίζουν πολύ, ενώ θα γίνουν διάφορες δοκιμές και πειράματα, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Από αύριο εξάλλου θα αρχίσουν οι επιστροφές των διεθνών.

Το σίριαλ με τον Ραζβάν Μαρίν είχε αίσιο τέλος, καθώς οι εξετάσεις του είναι καθαρές, ενώ αν και βρισκόταν στο πάγκο της Ρουμανίας, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με την Αυστρία. Στην Αθήνα επέστρεψε ο πρόβλημα στον προσαγωγό ο Λούκα Γιόβιτς από τη Σερβία και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Οι εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της σερβικής εθνικής ομάδας έκανε λόγο για υποτροπή σε τραυματισμό στον δεξιό προσαγωγό, αλλά μέχρι αύριο αναμένεται να έχουν σαφή εικόνα και στην ΑΕΚ.

Παράλληλα, αναμένεται να αξιολογηθεί και η κατάσταση του Μουκουντί, ο οποίος έχει υποστεί τράβηγμα και κάνει θεραπείες.