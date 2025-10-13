Ολυμπιακός: Επιστροφή στον Ρέντη - Τα δεδομένα για τους τραυματίες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τσεκάρει σήμερα την κατάσταση των Ρέτσου, Στρεφέτσα και Ροντινέι.

Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά από το τριήμερο ρεπό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αρχίσει την προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, ενώ ακολουθούν αυτά με την Μπαρτσελόνα και την ΑΕΚ.

Το κρίσιμο για τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» είναι να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι στη Λάρισα. Σήμερα θα δοκιμάσουν να μπουν σε φουλ ρυθμούς οι Παναγιώτης Ρέτσος και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Αντίθετα, ο Ροντινέι δύσκολα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου, αν και οι ενοχλήσεις στη γάμπα έχουν υποχωρήσει, αλλά στοχεύει να βρίσκεται στο 100% για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

