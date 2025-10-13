Επέστρεψε στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής

Τα ξημερώματα της Δευτέρας επέστρεψε στην βάση της η αποστολή της «γαλανόλευκης», μετά τα ταξίδια σε Σκωτία και Δανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τα μέλη της Εθνικής προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κύκλο ταξιδιών της «γαλανόλευκης» σε Σκωτία και Δανία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε ήττες με το ίδιο σκορ (3-1).

Όσοι διεθνείς αγωνίζονται στο εξωτερικό, δεν επέστρεψαν με την υπόλοιπη αποστολή, αλλά έμειναν στην Κοπεγχάγη για να πάρουν απευθείας πτήσεις για τις χώρες που παίζουν, προκειμένου να ενσωματωθούν και πάλι στις ομάδες τους.

Οι μόνοι που επέστρεψαν με την υπόλοιπη αποστολή από τους... λεγεωνάριους ήταν οι Κουρμπέλης-Μασούρας, που θα πάρουν από την Ελλάδα πτήση για την Σαουδική Αραβία για να ενσωματωθούν στην Αλ Καλίτζ.