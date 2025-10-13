Ο Πίκφορντ συμφώνησε με Έβερτον για την ανανέωση του συμβολαίου του

Ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι αποφασισμένος να κλείσει την καριέρα του στην Έβερτον, αφού ήρθε σε συμφωνία με τα «ζαχαρωτά» για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ υπερασπίζεται την εστία της Έβερτον από το 2027, με τον 31χρονο πορτιέρε να «δεσμεύει» το μέλλον του στην αγγλική ομάδα, ετοιμάζοντας να βάλει την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο Πίκφορντ απάντησε θετικά στην πρόταση που του κατέθεσαν οι ιθύνοντες της Έβερτον και μόλις επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Αγγλίας, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο έμπειρος πορτιέρε θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Έβερτον και για αυτό τον λόγο το νέο του συμβόλαιο θα έχει χρονική διάρκεια έως το 2030.