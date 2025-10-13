Τρόμος στον αέρα για την Εθνική Νιγηρίας

Μια μεγάλη περιπέτεια έζησαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Νιγηρίας, στη διάρκεια του ταξιδιού για το Μπενίν.

Σύμφωνα, με όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την αφρικανική χώρα, το αεροπλάνο που θα μετέφερε την αποστολή των Νιγηριανών, επέστρεψε εσπευσμένα στην Λουάντα, μετά από 25 λεπτά πτήσεις.

Ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης, είχε να κάνει με ένα ραγισμένο τζάμι στο πιλοτήριο, με την κατάσταση να αντιμετωπίζεται από τους τεχνικούς του αεροδρομίου, χωρίς να δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα.

Τελικά, αφού το πρόβλημα λύθηκε η αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας αναχώρησε κανονικά για το Μπενίν, με την περιπέτεια των ποδοσφαιριστών να λήγει.