Μπαπέ: «Ήμουν τυχερός που μπόρεσα να παίξω με τον Μέσι»

Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, αναφερόμενος στην εποχή που αγωνίστηκαν μαζί φορώντας την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, σημείωσε ότι είναι τυχερός που αγωνίστηκε στην ίδια ομάδα με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ενώ ανέφερε ότι το όνειρό του ήταν πάντα να φορέσει την φανέλα της Ρεάλ.

«Ήμουν τυχερός που μπόρεσα να παίξω με τον Λιο Μέσι. Είναι απόλυτα φυσιολογικός, σέβεται τους πάντες», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος επιθετικός για την συνεργασία του με τον Μέσι.

Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έπαιζα μαζί του, επειδή το όνειρό μου ήταν πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης, ποτέ δεν σκέφτηκα στη ζωή μου να ενταχθώ στην Μπαρτσελόνα», πρόσθεσε ο Μπαπέ.