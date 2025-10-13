Ο Τζέραρντ απέρριψε την πρόταση της Ρέιντζερς!

Την αναζήτηση προπονητή συνεχίζει η σκωτσέζικη ομάδα, μετά την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση του Στίβεν Τζέραρντ.

Η Ρέιντζερς μετά τα αρνητικά αποτελέσματα από το ξεκίνημα της σεζόν, αποφάσισε να απομακρύνει τον Ράσελ Μάρτιν από τον πάγκο της, θέτοντας ως προτεραιότητα την επιστροφή του Στίβεν Τζέραρντ.

Τα βρετανικά ΜΜΕ, μάλιστα έκαναν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών, ωστόσο υπήρξε αρνητική τροπή για την Ρέιντζερς, αφού ο Άγγλος προπονητής απέρριψε την πρόταση που του κατατέθηκε.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο Τζέραρντ δεν νιώθει έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους μετά την περιπέτεια που είχε στην Σαουδική Αραβία, κοουτσάροντας την Αλ Ετιφάκ.