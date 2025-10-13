Τζόλης: «Κρατάμε ότι υπάρχει θέληση και ένα συγκεκριμένο πλάνο»

Ο Χρήστος Τζόλης, μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Mundial, τόνισε ότι το μόνο που κρατούν οι διεθνείς είναι το πλάνο και η θέληση που υπάρχει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι με το πως χάθηκε η πρόκριση. κάναμε μια καλή προσπάθεια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όπως είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και αυτό ξανάγινε σήμερα.

Είναι παίκτες υψηλού επιπέδου και εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε λάθος από εμάς. Είχαμε τις ευκαιρίες στο πρώτο 25λεπτο να κάνουμε εμείς το 0-1, αλλά αυτό δεν έγινε. Και μετά το πρώτο γκολ πέσαμε ψυχολογικά και δεχτήκαμε δύο γκολ σε δύο λεπτά. Ήταν απογοητευτικό για όλους.

Είναι διαφορετική η Εθνική από την ομάδα του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές προπονήσεις και να βρεθούμε μεταξύ μας. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις Εθνικές ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Αλλά είναι οι μικρές λεπτομέρειες και τα λάθη που κρίνουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Αν δούμε τη γενική εικόνα, θα πούμε να, ένα ακόμη καλό παιχνίδι από εμάς. Αλλά χάσαμε 3-1. Το σκορ και το αποτέλεσμα μετράει. Και δυστυχώς και στα δύο παιχνίδια, και με τη Δανία και τη Σκωτία, είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κρατάμε τουλάχιστον ότι υπάρχει θέληση και ένα συγκεκριμένο πλάνο και ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο».