Μπακασέτας: «Αποκλειστήκαμε και θεωρείται εννοείται αποτυχία»

Ο αρχηγός της Εθνικής τόνισε ότι οι διεθνείς πρέπει να σηκώσουν κεφάλι… «η ζωή συνεχίζεται και ο πιο δυνατός πάντα βγάζει αντίδραση».

Ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε ότι υπάρχουν και θετικά από την πορεία της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ, προσθέτοντας «Νομίζω ότι θα ανταμειφθούν οι κόποι μας».

Οι δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Απογοήτευση για το αποτέλεσμα, χάσαμε ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια, καταλαβαίνετε όλη την κατάσταση αυτή την στιγμή.

Σε αυτό το επίπεδο κάνει και η λεπτομέρεια την διαφορά. Δεχόμαστε γκολ πολύ εύκολα κόντρα στην ροή του αγώνα. Αποκλειστήκαμε και θεωρείται εννοείται αποτυχία, γιατί ήταν άλλος ο στόχος και άλλες οι δυνατότητες μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας και μας στήριξε. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας.

Υπάρχουν και θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε, είχαμε καλά διαστήματα στα παιχνίδια μας. Ο αθλητισμός έχει πολλές αποτυχίες και λίγες επιτυχίες. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, η ζωή συνεχίζεται και ο πιο δυνατός πάντα βγάζει αντίδραση. Νομίζω ότι θα ανταμειφθούν οι κόποι μας.

Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε τώρα. Είναι μπερδεμένα τα συναισθήματα. Ο προπονητής έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ομάδα, τα λόγια του είναι αρκετά αυτή την στιγμή. Να σηκώσουμε κεφάλι».