Μαυροπάνος: «Είμαστε απογοητευμένοι - Κοιτάμε μπροστά»

Ο διεθνής αμυντικός τόνισε ότι τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία είναι παρελθόν.

Όπως είπε ο Ντίνος Μαυροπάνος στο στρατόπεδο της Εθνικής επικρατεί απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

«Είμαστε απόλυτα απογοητευμένοι από αυτά τα δύο αποτελέσματα πρώτα απ’ όλα για εμάς και έπειτα για όλο αυτό τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα όπου ήταν ο στόχος μας.

Απογοητευμένοι και προχωράμε. Ήταν δύο παρόμοιες εμφανίσεις στη Σκωτία και σήμερα, είχαμε την κυκλοφορία, ήμασταν οργανωμένοι και σε επίθεση και σε άμυνα, αυτό που μας στοίχισε ήταν τα εύκολα λάθη που κάναμε και σε στατικές φάσεις, είτε σε στιγμές όπως σήμερα και αυτό μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε.

Ίσως έπρεπε να δώσουμε λίγο περισσότεροι ενέργεια στις στατικές φάσεις γιατί ξέραμε ότι αυτό ήταν το δυνατό τους σημείο αλλά αυτά είναι παρελθόν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, κοιτάμε μπροστά».