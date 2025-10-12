Μασούρας: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες - Μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα»

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός τόνισε ότι η Εθνική «σε κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε και δεν είναι η πρώτη φορά».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα

«Κάναμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ καλά, μετά είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα που επηρέασε την έκβαση του ομίλου. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε γιατί βλέπαμε ότι με τη Σκωτία και σήμερα ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά σε κρίσιμα σημεία και σε μία καμπή του ομίλου όμως το παιχνίδι με τη Δανία, δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, και δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τιο μπορούμε να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Εθνική και τα νέα παιδιά να προχωρήσουν στους επόμενους στόχους μας.

Να κρατήσουμε τη μαγιά που υπάρχει, τη μεθοδικότητα που έχει ο προπονητής ως προς την ομάδα και τη φιλοσοφία που έχει, θεωρώ ότι πρέπει να την κρατησουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτή και στη συνέχεια ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του, να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τις υποχρεώσεις τις επόμενες της Εθνικής, να μπορέσει να σπρώξει ένα κομμάτι παραπάνω με μεγαλύτερη υπευθυνότητα».

Για τα τρία γκολ: «Είναι η διαχείριση του μυαλού περισσότερο. Το ποδόσφαιρο είναι πολύπλοκο άθλημα δεν αποτελείται μόνο από το αθλητικό κομμάτι χρειάζεται και το μυαλό. Δεν τα συνδυάσαμε αυτά τα δύο, μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα. Δύο ομάδες πιο έμπειρες κατόρθωσαν με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια να μας δείξουν ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο εκτός από το καλό ποδόσφαιρο».