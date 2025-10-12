Ούτε τώρα: Για 6η σερί μεγάλη διοργάνωση απούσα η Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οι ήττες από Σκωτία και Δανία ήταν καθοριστικές και η Εθνική μένει εκτός μεγάλης διοργάνωσης για 6η συνεχόμενη φορά.

Ούτε τώρα τα κατάφερε Ελλάδα. Η Εθνική ηττήθηκε στα κρίσιμα ματς με Δανία στην Κοπεγχάγη και Σκωτία στη Γλασκώβη και το όνειρο για επιστροφή στο Μουντιάλ και σε κάποια μεγάλη διοργάνωση έλαβε τέλος.

Η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε όλα τα φόντα για να πάει στα γήπεδα της Αμερικής, ωστόσο οι δύο ήττες σε παιχνίδια που για μεγάλα διαστήματα ήταν ανώτερη της στοίχησε.

Έτσι, η Γαλανόλευκη μένει εκτός μεγάλης διοργάνωσης για 6η συνεχόμενη φορά, με τελευταία φορά που έδωσε κάπου το παρών να είναι το 2014 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, όπου είχε αποκλειστεί από την Κόστα Ρίκα στα πέναλτι.

Συγκεκριμένα, έμεινε εκτός από τα Euro 2016, 2020 και 2024 και από τα Μουντιάλ 2018, 2022 και τώρα από αυτό του 2026 που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Έτσι, πλέον μοναδικός στόχος όλων είναι η Ελλάδα να τα καταφέρει στην επόμενη αποστολή της και να βρεθεί στo Εuro 2028.