MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απειλεί ο Κωνσταντέλιας, τρομερή επέμβαση του Σμάιχελ! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Στο 69' ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ «άγγιξε» τη μείωση σε 3-2, όμως ο έμπειρος Δανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση, κρατώντας την Εθνική στο... -2 γκολ!
Απειλεί ο Κωνσταντέλιας, τρομερή επέμβαση του Σμάιχελ! (vid)