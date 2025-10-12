Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Απειλεί ο Κωνσταντέλιας, τρομερή επέμβαση του Σμάιχελ! (vid) 12-10-2025 23:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Δανία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας Κάσπερ Σμάιχελ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 69' ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ «άγγιξε» τη μείωση σε 3-2, όμως ο έμπειρος Δανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση, κρατώντας την Εθνική στο... -2 γκολ! Τα έδωσε όλα: Τρέλανε κόσμο η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Pic, Vids) instanews.gr «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Παναθηναϊκός: Τα κέρδη μιας ήττας σε ντέρμπι αιωνίων menshouse.gr Η εικόνα που αξίζει να κρατήσει κανείς από το ντέρμπι στο ΣΕΦ… menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Βρες τον από μια φωτό: Εάν θυμάσαι τον παίκτη με την πιο εμβληματική χαίτη της Α’ Εθνικής των 90's τότε είσαι σίγουρα 40+ menshouse.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά instanews.gr Απειλεί ο Κωνσταντέλιας, τρομερή επέμβαση του Σμάιχελ! (vid) SHARE