Γιοβάνοβιτς: «Είναι απογοητευτικά τα συμπεράσματα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι πρέπει να γίνει ανάλυση πρώτα απ’ όλα από τον ίδιον για τον αποκλεισμό της Εθνικής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε στην κάμερα του Alpha.

«Δεν έχουμε να κρατήσουμε πολλά. Είναι απογοητευτικά τα συμπεράσματα. Σε ένα μήνα χάσαμε όλους τους στόχους και ήμαστε σε αρκετά δύσκολη φάση γιατί δεν έχουμε να προσπαθήσουμε μέσα από πλέι οφ. Πολύ απογοητευτικός μήνας, άσχημα συναισθήματα.

Δεν είναι στιγμή να συζητάμε αν θα άλλαζα κάτι.

Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ανάλυση από την πλευρά μου, όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο μήνα, τα τέσσερα παιχνίδια που κάναμε. Αλλά χρειάζεται πρωτίστως μια πολύ βαθύτερη ανάλυση που θα ξεκινήσει πρώτα από τον εαυτό μου.

Ο τρόπος που βλέπαμε και αντιμετωπίσαμε παιχνίδια δεν μας έδωσε αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που χρειάζονται ανάλυση αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αλλά δεν είμαι σε θέση τόσο πολύ αυτή τη στιγμή… Για τις ερωτήσεις, δεν θέλω να είμαι άκομψος αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα που χρίζουν περισσότερης συζήτησης. Θέλουμε λίγο μεγαλύτερη ανάλυση των πραγμάτων πως και γιατί φτάσαμε στο σημείο να αποκλειστούμε μετά από τέσσερα παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη στιγμή και χρειάζεται και ανάλυση και συζητήσεις για ποιο λόγο και τι μας έφερε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση και δεν μπορούσαμε αυτές τις προσδοκίες που είχαμε δημιουργήσει να τις υλοποιήσουμε».