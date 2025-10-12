MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μειώνει ο Τζόλης και ο Σμάιχελ προκαλεί τον Ιωαννίδη! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο διεθνής winger της Γκενκ συνεργάστηκε με τον Ιωαννίδη και η Εθνική μειώνει σε 3-1 στο 63', ένα γκολ που της έδωσε λίγη ψυχολογία και προσπαθεί να βρει ακόμα. Ένταση μεταξύ Ιωαννίδη και Σμάιχελ, με τον Δανό τερματοφύλακα να του τραβάει τη φανέλα!
Μειώνει ο Τζόλης και ο Σμάιχελ προκαλεί τον Ιωαννίδη! (vid)