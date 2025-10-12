Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Μειώνει ο Τζόλης και ο Σμάιχελ προκαλεί τον Ιωαννίδη! (vid) 12-10-2025 23:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Δανία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Τζόλης Φώτης Ιωαννίδης Κάσπερ Σμάιχελ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο διεθνής winger της Γκενκ συνεργάστηκε με τον Ιωαννίδη και η Εθνική μειώνει σε 3-1 στο 63', ένα γκολ που της έδωσε λίγη ψυχολογία και προσπαθεί να βρει ακόμα. Ένταση μεταξύ Ιωαννίδη και Σμάιχελ, με τον Δανό τερματοφύλακα να του τραβάει τη φανέλα! «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Βρες τον από μια φωτό: Εάν θυμάσαι τον παίκτη με την πιο εμβληματική χαίτη της Α’ Εθνικής των 90's τότε είσαι σίγουρα 40+ menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Παναθηναϊκός: Τα κέρδη μιας ήττας σε ντέρμπι αιωνίων menshouse.gr Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά instanews.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr Τα έδωσε όλα: Τρέλανε κόσμο η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Pic, Vids) instanews.gr Η εικόνα που αξίζει να κρατήσει κανείς από το ντέρμπι στο ΣΕΦ… menshouse.gr Μειώνει ο Τζόλης και ο Σμάιχελ προκαλεί τον Ιωαννίδη! (vid) SHARE