Αντίο Μουντιάλ: Η βαθμολογία και η επόμενη ημέρα για την Εθνική

Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αποκλείστηκε και μαθηματικά!

Τυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα θα έχουν τα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης για την Εθνική ομάδα, που μετά το 3-1 στην Κοπεγχάγη από την Δανία, αποχαιρέτισε και μαθηματικά τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014.

Μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής, η Ελλάδα έμεινε κολλημένη στους τρεις βαθμούς που πήρε στην πρεμιέρα με την Λευκορωσία και με τρεις συνεχόμενες ήττες, αποχαιρέτισε από νωρίς το όνειρο.

Πλέον η μάχη για την απευθείας πρόκριση και την πρωτιά θα παιχτεί ανάμεσα σε Δανία και Σκωτία που ισοβαθμούν πια στους 10 βαθμούς, ενώ η δεύτερη θέση θα στείλει κάποια από τους δύο στα πλέι-οφ, όπου θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία.

Πλέον, η Εθνική ομάδα είναι πλέον υποχρεωμένη για περίπου ένα ημερολογιακό έτος είτε να δίνει επίσημα ματς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον είτε φιλικά.

Επόμενες επίσημες υποχρεώσεις είναι τα παιχνίδια με Σκωτία (εντός) και Λευκορωσία (εκτός) στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της προκριματικής φάσης, ενώ μετά από αυτό επίσημη υποχρέωση θα υπάρξει και πάλι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026!

Τότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του επόμενου Nations League, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πια στην Α’ κατηγορία και θα περιμένει την κλήρωση (δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία) για να μάθει με ποιες ομάδες από τα υπόλοιπα τρία γκρουπ δυναμικότητας (Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία. Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία) θα σχηματίσει τον έναν από τους τέσσερις ομίλους.

Η βαθμολογία του ομίλου και το πρόγραμμα ως το τέλος έχει ως εξής:

1. Δανία 4 10 12-1 2. Σκωτία 4 10 7-2 3. Ελλάδα 4 3 7-10 4. Λευκορωσία 4 0 2-15

5η αγωνιστική (15 Νοεμβρίου 2025)

Ελλάδα - Σκωτία

Δανία - Λευκορωσία

6η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου 2025)

Λευκορωσία - Ελλάδα

Σκωτία - Δανία