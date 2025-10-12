Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται...»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ επιβεβαίωσε... διπλωματικά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, δηλώνοντας πάντως πιστός στην Εθνική Ουκρανίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα με το Αζερμπαϊτζάν ρωτήθηκε για το εάν επιβεβαιώνει ή όχι τις φήμες ότι μπορεί να αναλάβει το «Τριφύλλι».

Δίχως να κατονομάσει τον Παναθηναϊκό, ο Ρεμπρόφ είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από συλλόγους, εξηγώντας ωστόσο ότι σέβεται την χώρα του και θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τέλους για αυτή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για προπονητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι είδατε πόση προσοχή υπήρχε γύρω από τον Ρεμπρόφ. Αλλά μόλις εμφανιστούν φήμες, ο κόσμος αρχίζει αμέσως να αναρωτιέται: "Πώς γίνεται; Αυτός δεν αξίζει". Όντως, υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή είχα καλή παρουσία πριν αναλάβω την Εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι με την Εθνική, σέβομαι τη χώρα μου και σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω μέχρι το τέλος με την ομάδα μου».