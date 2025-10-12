MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Καν' το ρε Φώτη: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Ιωαννίδη στην εκκίνηση (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Στο 4' και το 14' ο διεθνής επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβώνας «άγγιξε» το 0-1, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση άργησε χαρακτηριστικά να εκτελέσει τον Σμάιχελ...
Καν' το ρε Φώτη: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Ιωαννίδη στην εκκίνηση (vids)