Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Καν' το ρε Φώτη: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Ιωαννίδη στην εκκίνηση (vids) 12-10-2025 22:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Δανία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Φώτης Ιωαννίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 4' και το 14' ο διεθνής επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβώνας «άγγιξε» το 0-1, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση άργησε χαρακτηριστικά να εκτελέσει τον Σμάιχελ... Ώρα αποφάσεων: Η πρώτη κίνηση Αταμάν μετά το ξέσπασμά του menshouse.gr Τα έδωσε όλα: Τρέλανε κόσμο η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Pic, Vids) instanews.gr Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά instanews.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr 14 μπουκιές φαγητό, 74 κιλά «πρόκα»: Το σπαρτιάτικο πρόγραμμα διατροφής που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν άλλαζε για κανένα λόγο menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (Vid) menshouse.gr Καν' το ρε Φώτη: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Ιωαννίδη στην εκκίνηση (vids) SHARE