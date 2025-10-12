ΠΑΟΚ: Σκόρερ ο Μπαταούλας και πρωταγωνιστές Μπέρδος-Μπελερής στη φιλική νίκη της Εθνικής Νέων

Το δεύτερο φιλικό της Ελλάδας με την Ουγγαρία όσον αφορά του Νέους βάφτηκε «γαλανόλευκο», με τους πρωταγωνιστές να είναι παίκτες του ΠΑΟΚ - Σκόραρε ο Μπαταούλας, ασίστ ο Μπέρδος

Το δεύτερο φιλικό της έδωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και μετά την ήττα με 1-0 την Πέμπτη (9/10), σήμερα (12/10) η Εθνική Νέων μας κέρδισε με 4-0.

Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον «ασπρόμαυρο» Τσιότα να σεντράρει στο 15΄και τους Ούγγρους να πετυχαίνουν αυτογκόλ, ενώ το 0-2 «έγραψε» ο Χαρούπας με σουτ από τη μεγάλη περιοχή.

Στο 64΄οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μειώσουν με το μακρινό σουτ του Νέμεθ, το οποίο απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Μπελερής (βασικός τερματοφύλακας της Κ19 του ΠΑΟΚ).

Ο -επίσης «ασπρόμαυρος»- Μπαταούλας χρίστηκε σκόρερ για το 0-3 με καρφωτή κεφαλιά, ενώ το τελικό 0-4 διαμορφώθηκε από την εξαιρετική ασίστ του Μπέρδου στον Καραργύρη.

Πλέον, οι 9 διεθνείς που εκπροσώπησαν το PAOK Academy επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθούν τόσο με τον ΠΑΟΚ Β όσο και με την Κ19 του Δικεφάλου, η οποία αντιμετωπίζει στην Αθήνα το Σάββατο (18/10) την ΑΕΚ.