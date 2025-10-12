Η Σκωτία φλέρταρε με την γκέλα, αλλά… σώθηκε ξανά!

Η Λευκορωσία πήγε να κάνει την έκπληξη στην Γλασκόβη, όμως το VAR έσωσε την Σκωτία που επικράτησε με 2-1 και πάτησε κορυφή.

Η Σκωτία έχει άστρο σε αυτή την προκριματική φάση του Μουντιάλ και αυτό δεν άλλαξε ούτε αυτή τη φορά. Η Λευκορωσία που έμοιαζε με σάκο του μποξ στα πρώτα παιχνίδια, εμφανίστηκε πολύ πιο αξιόμαχη στο Χάμπντεν και λίγο έλειψε να κάνει την ζημιά.

Ένα γρήγορο γκολ του Τσε Άνταμς έβαλε τους γηπεδούχους από νωρίς μπροστά στο σκορ, όμως η ελλειμματική σε ταλέντο ομάδα του Στιβ Κλαρκ είχε πρόβλημα να δημιουργήσει απέναντι σε μία μαζική άμυνα.

Βλέποντας πως είναι μέσα στο ματς, οι Λευκορώσοι άρχισαν να παίζουν με μεγαλύτερο θάρρος και πίστεψαν ότι ισοφάρισαν στο 63ο λεπτό. Ο Μαλασέβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το VAR είδε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και το 1-1 δεν ήρθε ποτέ!

Με παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε ένα ακόμα γκολ του Τσε Άνταμς (71’), όμως οι Λευκορώσοι είχαν ξοδέψει τα κανονάκια τους.

Ο ΜακΤόμινεϊ έκανε το 2-0 (85’) και φάνηκε ότι καθαρίζουν το ματς, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της τιμής με τον Κόρζουν (97’) για να έρθει το «φτωχό» 2-1, που ίσως στην τελική βαθμολογία παίξει κάποιο ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Οι Σκωτσέζοι έφτασαν τους 10 βαθμούς και πλέον βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου, περιμένοντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Δανίας με την Ελλάδα.