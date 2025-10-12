Κανονικά διαθέσιμος ο Μαρίν, βρίσκεται στον πάγκο της Ρουμανίας

Κανονικά στη διάθεση του Μιρτσέα Λουτσέσκου για τον αγώνα με την Αυστρία βρίσκεται τελικά ο Ραζβάν Μαρίν.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, που θυμίζουμε ειχε κάποιες ενοχλήσεις που όμως δεν ήταν κάτι σοβαρό με την μαγνητική να βγαινει καθαρή, ειναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή, βρίσκεται στην 20άδα της Ρουμανίας και μένει να δουμε αν θα χρησιμοποιηθεί απόψε.

Προφανώς, το ότι ο Μαρίν ειναι διαθέσιμος, σκορπά χαμόγελα και στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον περιμένει πίσω απόλυτα υγιή, εν όψει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή.

Η ενδεκάδα της εθνικής Ρουμανίας: Ράντου, Ράτσιου, Ποπέσκου, Μπούρκα, Τσιπτσίου, Μ.Μάριν, Μαν, Χάτζι, Μιχάιλα, Ντράγκομιρ , Μπιρλιγκέα.