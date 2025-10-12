ΠΑΟΚ Β: Βαρύ διάστρεμμα για τον Χατσίδη (pics/vid)

Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ Β, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο της Καβάλας (1-1), μεταφερόμενος με πατερίτσες εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Τι έδειξε η ακτινογραφία

Ο 19χρονος εξτρέμ τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Δικεφάλου μέσα στην Καβάλα (1-1), με τον Γκιτέρσο να τον αντικαθιστά εσπευσμένα.



Μάλιστα, ο Χατσίδης αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο και με τη... βοήθεια φορείου, ενώ βρέθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας για τις απαραίτητες ακτινογραφίες παρουσία του γιατρού του Δικεφάλου.

Η ακτινογραφία έδειξε πως υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο, με το διάστημα απουσίας του να εκτιμάται τις επόμενες μέρες και τον νεαρό μεσοεπιθετικό να αποχωρεί με πατερίτσες από την Καβάλα.