ΠΑΟΚ Β: Βαρύ διάστρεμμα για τον Χατσίδη (pics/vid)

Ο 19χρονος εξτρέμ τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Δικεφάλου μέσα στην Καβάλα (1-1), με τον Γκιτέρσο να τον αντικαθιστά εσπευσμένα.
Μάλιστα, ο Χατσίδης αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο και με τη... βοήθεια φορείου, ενώ βρέθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας για τις απαραίτητες ακτινογραφίες παρουσία του γιατρού του Δικεφάλου.
Η ακτινογραφία έδειξε πως υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο, με το διάστημα απουσίας του να εκτιμάται τις επόμενες μέρες και τον νεαρό μεσοεπιθετικό να αποχωρεί με πατερίτσες από την Καβάλα.