MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η άφιξη της Εθνικής στο Parken για το ματς με τη Δανία (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Έτοιμη για το ματς κόντρα στη Δανία είναι η Εθνική, με δεκάδες Έλληνες να υποδέχονται την ομάδα κατά την άφιξή της στο Parken.

Δείτε εδώ:

Η άφιξη της Εθνικής στο Parken για το ματς με τη Δανία (vid)