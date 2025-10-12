«Πάγωσε» το «Emirates» με την Μπομέ της Μπράιτον, χρειάστηκε οξυγόνο!

Χαρακτηριστικά, ο προπονητής της, Ντάριο Βίντοσιτς, ανέφερε: «Ήταν διάσειση. Έμεινε εκτός ορίων μετά την πρόσκρουση, γι' αυτό νομίζω ότι τα κορίτσια φώναζαν για να έρθουν οι ιατροί. Είναι καλά, είναι όρθια και κινείται, κάτι που είναι πολύ θετικό. Είμαι σίγουρος ότι θα τη φροντίσουν πολύ καλά», με την Μπράιτον να συμπληρώνει: «Μετά από μια παρατεταμένη διακοπή στο παιχνίδι, η Μάιλις απομακρύνθηκε με φορείο, αφού αρχικά έλαβε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, Μάιλις».
Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος της Αγγλίας στέκεται στο πλευρό της 22χρονης Γαλλίδας αμυντικού που δέχθηκε την μπάλα στον πρόσωπο σε προσπάθειά της να απομακρύνει.