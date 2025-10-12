«Πάγωσε» το «Emirates» με την Μπομέ της Μπράιτον, χρειάστηκε οξυγόνο!

H παίκτρια των «Γλάρων» δέχθηκε την μπάλα στο πρόσωπο στο 62ο λεπτό του παιχνιδιού με την Άρσεναλ, έμεινε στο έδαφος για δέκα λεπτά και τελικά, μεταφέρθηκε με φορείο, νάρθηκα στον αυχένα και μάσκα οξυγόνου εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι καλά στην υγεία της διαβεβαιώνει ο σύλλογός της.

Χαρακτηριστικά, ο προπονητής της, Ντάριο Βίντοσιτς, ανέφερε: «Ήταν διάσειση. Έμεινε εκτός ορίων μετά την πρόσκρουση, γι' αυτό νομίζω ότι τα κορίτσια φώναζαν για να έρθουν οι ιατροί. Είναι καλά, είναι όρθια και κινείται, κάτι που είναι πολύ θετικό. Είμαι σίγουρος ότι θα τη φροντίσουν πολύ καλά», με την Μπράιτον να συμπληρώνει: «Μετά από μια παρατεταμένη διακοπή στο παιχνίδι, η Μάιλις απομακρύνθηκε με φορείο, αφού αρχικά έλαβε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, Μάιλις».

Arsenal match suspended for 10 minutes as Brighton star given oxygen after head injury https://t.co/2RdgUPl6ee pic.twitter.com/QX7LV9LxEQ — Chivo C Esquire (@ChivoCEsquire) October 12, 2025

Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος της Αγγλίας στέκεται στο πλευρό της 22χρονης Γαλλίδας αμυντικού που δέχθηκε την μπάλα στον πρόσωπο σε προσπάθειά της να απομακρύνει.