Sofascore: Στην κορυφαία ενδεκάδα ο Στρακόσα, που «ύψωσε τείχος» απέναντι στην Σερβία! (pic-vid)

Ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κάτι που επιβεβαίωσε και απέναντι στην Σερβία στον χθεσινό αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο διεθνής γκολκίπερ, «ύψωσε τείχος» στο Dubočica και προσέθεσε άλλο ένα «clean sheet» στο φετινό ενεργητικό του (μετρά συνολικά 11 «clean sheet» στα 18 παιχνίδια που έχει αγωνιστικεί με ΑΕΚ και εθνική Αλβανίας από τον Ιούνιο μέχρι σημερα).

Ο Στρακόσα, έχει βαθμολογηθεί από το Sofascore με 8,4 και συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής των χθεσινών προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ. Μέτρησε, 6 επεμβάσεις στο σύνολο, οι δυο εξ αυτών με προσπάθειες των αντιπάλων εντός περιοχής.

Μεταξύ άλλων, στο 26ο λεπτό είπε όχι στο σουτ του Βλάχοβιτς, στο 37’ σταμάτησε το πλασέ του Σάμαρτζιτς, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μπλόκαρε την κεφαλιά του Πάβλοβιτς και στο δεύτερο έπεσε στην γωνία του και απέκρουσε το σουτ του συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς.

Η χθεσινή εξαιρετική απόδοση του Στρακόσα έρχεται να προσθέτει σε όλα όσα μας έχει δείξει φέτος με την φανέλα της ΑΕΚ η οποία έχει βρει τον δικό της «φύλακα άγγελο» κάτω από την εστία και έναν γκολκίπερ υψηλής κλάσης. Έναν γκολκίπερ, που παρεμβαίνει με αποτελεσματικότητα εκεί που χρειάζεται κάνοντας τη διαφορά, όπως την έκανε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισιά όπου είχε στο 70ο λεπτό την επέμβαση του αγώνα στο τετ-α-τετ με τον Ανδρέα Τετέι.