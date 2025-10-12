«Γκέλαρε» η Κ15 της ΑΕΚ

Απώλεια βαθμών για την Κ15 της ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη (1-1) με τον Αστέρα

Ήταν η εξ αναβολής αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Αστέρα στην Τρίπολη.



Όπως αναφέρει στην ενημέρωση της η ΑΕΚ «το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς γκολ, αφού η ΑΕΚ έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον βασικό της σκόρερ στο πρωτάθλημα Κορμανό, ενώ και ο τερματοφύλακάς της Ιορδανόπουλος χρειάστηκε να κρατήσει το 0-0 στο 29' με σωτήρια διπλή επέμβαση.



Το σκορ άνοιξε στο 56' με το πέναλτι που κέρδισε ο Μεργούπης και εκτέλεσε ο Λιάκος. Στο 67' η ΑΕΚ είχε ευκαιρία για το 0-2, όμως ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Παπαζυγούρας, απέκρουσε το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Κορμανός. Οι γηπεδούχοι έμειναν "ζωντανοί" και έφτασαν στο 1-1 με τον Λαμπρόπουλο στο 78'».



ΑΕΚ (Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος): Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος, Αμπελάς, Φαναρίσιος, Τσιφτσής, Τσαντόπουλος (41' Κωνσταντινίδης) Παρασκευαϊδης (68' Τσαχουρίδης) Μεργούπης, Κορμανός (92' Μιχαηλίδης) Λιάκος (82' Πολυζωίδης) Δημητρούλας (57' Κουργιαντάκης).