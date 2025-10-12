Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ΠΑΣ Γιάννινα και Αναγέννηση Καρδίτσας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε και πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, με την Αναγέννηση Καρδίτσας να προσπαθεί αυτή κυρίως να απειλήσει με αξιώσεις τον Βρακά, ούτως ώστε να βρει το γκολ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τις ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα χωρίς τέρματα (0-0).

Το σκηνικό παρέμεινε το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες να αλληλοεξουδετερώνονται και την τακτική να είναι στο επίκεντρο και τον ρυθμό συνεχώς να πέφτει σε συνδυασμό και με τις αλλαγές των δύο προπονητών, με αποτέλεσμα το 0-0 να μένει μέχρι τέλους.

Την επόμενη αγωνιστική (6η) ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται στους «Ζωσιμάδες» τον Καμπανιακό Χαλάστρας, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor Β'.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βρακάς, Κρυπαράκος, Πρεκατές, Παναγιώτου, Δούμας, Ναούμης, Συμεωνίδης (55′ Φλόρες), Λύγκας, Αριγίμπι (74′ Μπουλάρι), Πατρινός (46′ Δόσης), Μπρικάλιατσα (46′ Ροζάριο).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Πολέτο (62′ Νοικοκυράκης), Μπούσης, Γκόλιας (71′ Διαμάντης), Στίκας, Καρίμ (71′ Ομρανί), Καμπετσής, Τίντε (62′ Κάσσος).