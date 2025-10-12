Aνεπανάληπτη ευκαιρία του Παϊσάο για το 3-3 στο Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β' (vid)

Ο γηραιότερος παίκτης της Super League 2 δεν κατάφερε μετά την επέμβαση του Κουράκλη στο πλασέ του Σαρδέλη να ισοφαρίσει σε 3-3 στο 85' στη ματσάρα του «Ελ Πάσο»!