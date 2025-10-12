ΜΜΕ Σερβίας: «Ο Στάνκοβιτς η πιο πιθανή επιλογή για την εθνική, εξετάζεται και ο Νίκολιτς»

Ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν μετά την ήττα από την Αλβανία και η εθνική ομάδα της Σερβίας βρίσκεται σε αναζήτησή αντικαταστάτη!

Από το πρωί, στην γειτονική χώρα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ονοματολογία όσον φορά τη διαδοχή κατάσταση, με την ιστοσελίδα «maxbetsport» να σημειώνει πως η περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει, ωστόσο παράλληλα, βάζει στο τραπέζι και το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ.

Στο εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνεται πως ο Βέλικο Παούνοβιτς που πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του με την Οβιέδο δεν φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει η Ομοσπονδία, ενώ σε άλλο σημείο υπάρχει αναφορά στον Στάνκοβιτς αλλά και στον Νίκολιτς για τον οποίο αναφέρει:

«Αγαπημένος των οπαδών της Παρτιζάν και ένας προπονητής που έχει δείξει ότι βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αποδέχτηκε το μεγάλο πρότζεκτ της ΑΕΚ, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς – δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση της εθνικής! Προς το παρόν, όλοι οι υποψήφιοι έχουν συμβόλαια με τους συλλόγους τους. Ο Στάνκοβιτς φεύγει από τη Μόσχα (σ.σ. Σπαρτάκ) και ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν βιάζεται να αποφασίσει για έναν νέο προπονητή...».

Αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως στη λίστα της Ομοσπονδίας της Σερβίας είναι και ο Σλάβισα Γιοκάνοβιτς, ο οποίος προπονεί την Αλ Νασρ από το Ντουμπάι.